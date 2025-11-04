Il comune di Sant’Antioco organizza una serie di incontri rivolti ai cittadini sull’alfabetizzazione digitale

Nell’ambito della digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, e non soltanto, il comune di Sant’Antioco e il “Punto Facile Digitale”, ufficio attivo presso il Municipio, organizzano una serie di incontri rivolta ai cittadini: un percorso gratuito di alfabetizzazione digitale per imparare a usare internet, i servizi pubblici online e le nuove tecnologie in modo facile e sicuro. Gli appuntamenti (sei in totale, destinati a diverse fasce di popolazione) si terranno presso la sala conferenze del Palazzo del Capitolo, in piazza De Gasperi, nei mesi di novembre e dicembre.

Si parte l’11 novembre, alle 17:00, con un corso rivolto a tutti i cittadini dal tema “spid e servizi digitali della pubblica amministrazione” – come ottenere e utilizzare lo spid per accedere ai principali servizi online (Inps, Agenzia delle Entrate, sanità, scuola, anagrafe, ecc.).

Di seguito l’elenco completo:

– 17 novembre 2025, ore 17.00 – Prenotare visite mediche e consultare il fascicolo sanitario” – scopri come usare cup web e accedere al fascicolo sanitario elettronico – per adulti e over 65.

– 24 novembre 2025, ore 17.00 – Navigare sicuri: riconoscere truffe, spam e phishing – impara a difenderti dalle truffe online e navigare in sicurezza – per utenti alle prime armi.

– 1 dicembre 2025, ore: 17.00 – Un curriculum efficace e LinkedIn per trovare lavoro – come creare un curriculum vincente e usare LinkedIn per cercare opportunità professionali – per giovani in cerca di opportunità

– 15 dicembre 2025, ore: 15.30 – Social media marketing per piccole attività locali – come promuovere la tua attività su Facebook e Instagram in modo efficace – per piccoli imprenditori e commercianti

– 22 dicembre 2025, ore: 17.00 – Introduzione all’intelligenza artificiale e a chatgpt – cos’è l’intelligenza artificiale e come può aiutarti nella vita di tutti i giorni – per tutti i cittadini.