Ora è ufficiale: il Carbonia Calcio ritorna a casa, nel rinnovato “Carlo Zoboli”, domenica 9 novembre, per la partita con il Villasimius

Ora è ufficiale: il Carbonia Calcio ritorna a casa, domenica 9 novembre 2025, nel rinnovato “Carlo Zoboli”, per la partita con il Villasimius, valida per la nona giornata del campionato di Eccellenza regionale. La decisione definitiva che pone fine ad una lunga attesa, è arrivata ieri mattina, al termine del sopralluogo effettuato dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della società calcistica, che ha consentito di constatare il completamento della prima parte dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e del rifacimento del terreno di gioco che ora presenta un manto erboso che rasenta la perfezione, come non si ricorda dagli anni della serie C2 (1982-1988).

La disponibilità del “Carlo Zoboli” pone fine ai viaggi per gli ospitali impianti di gioco del Sulcis, prima Calasetta poi Narcao, che hanno consentito alla squadra di iniziare il campionato di Eccellenza, con risultati probabilmente anche superiori alle attese. A Calasetta la squadra di Graziano Mannu ha svolto la prima parte della preparazione, a Narcao l’ha completata e ha disputato quattro partite ufficiali, quella degli ottavi di finale di Coppa Italia con l’Iglesias e le prime tre di campionato, rimanendo imbattuta con tre pareggi e una vittoria.

Il ritorno al “Carlo Zoboli”, reso possibile dall’impegno profuso dall’Amministrazione comunale, costituisce un importantissimo valore aggiunto nel progetto messo in piedi dalla società guidata dal presidente Andrea Meloni la scorsa estate, per salvare lo straordinario patrimonio, non solo sportivo, costituito dalla squadra di calcio, una delle maggiori espressioni del calcio sardo dal 1939, anno della sua fondazione, ad oggi. Ora, per valorizzare l’atteso evento, sarebbe auspicabile il ritorno sulla tribuna del “Carlo Zoboli” del pubblico delle grandi occasioni, sia per la partita con il Villasimius, sia per le altre undici in programma nel campionato di Eccellenza 2025/2026.

Giampaolo Cirronis