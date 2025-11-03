4 November, 2025
Sanità

Formazione e innovazione al CTO di Iglesias: una giornata dedicata alla chirurgia proctologica d’avanguardia

332Views
Il Reparto di Chirurgia Generale e Week Surgery dell’Ospedale CTO di Iglesias, diretto dal dott. Francesco Autuori, ospiterà il prossimo 5 novembre (dalle 8.30 alle 17.00) una giornata di formazione e aggiornamento interamente dedicata alla chirurgia proctologica.

Un’importante occasione di crescita professionale per i chirurghi sardi che desiderano approfondire nuove tecniche operative basate sull’utilizzo di due innovativi dispositivi per il trattamento “tailored” della patologia emorroidaria. Riconosciuta come UCP – Unità di Colo-Proctologia dalla Società Italiana di Chirurgia Colorettale (SICCR) e unica sede in Sardegna accreditata dalla Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia (ACOI) per il corso di Proctologia e Chirurgia del Pavimento Pelvico, l’Unità diretta dal dott. Francesco Autuori conferma così il proprio ruolo di centro di riferimento e formazione specialistica.Il corso, tenuto dallo stesso dott. Francesco Autuori, prevede una sessione teorica dedicata alle più recenti innovazioni nel campo della chirurgia proctologica, seguita da una sessione pratica in sala operatoria presso il CTO di Iglesias, dove i partecipanti potranno assistere all’applicazione diretta delle tecniche apprese.

Con questa iniziativa, il Reparto di Chirurgia Generale e Colonproctologica del CTO di Iglesias conferma il proprio impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di garantire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più efficaci, sicuri e personalizzati.

