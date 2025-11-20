Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente alla sua ottava partecipazione al TTG di Rimini per raccontare il Sud-Ovest della Sardegna

Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei più importanti appuntamenti italiani e europei dedicati al turismo, per presentare al pubblico e agli operatori del settore l’offerta unica del territorio del Sud-Ovest della Sardegna.

La partecipazione al TTG rappresenta un’occasione strategica per valorizzare le eccellenze naturali, minerarie e culturali che caratterizzano l’Iglesiente, un’area che unisce paesaggi mozzafiato, spiagge incontaminate, antichi borghi, testimonianze di archeologia industriale mineraria e tradizioni millenarie.

All’interno dello stand della Regione Autonoma della Sardegna, il Consorzio presenterà le proposte dei propri soci – strutture ricettive, operatori turistici, produttori locali ed enti culturali – con l’obiettivo di creare nuove opportunità di promozione e commercializzazione.

«Il TTG di Rimini è per noi una vetrina fondamentale – dichiarano i rappresentanti del Consorzio – per far conoscere a livello nazionale e internazionale un territorio autentico, capace di offrire esperienze di viaggio che uniscono natura, cultura, enogastronomia e turismo attivo il Cammino minerario di Santa Barbara e il Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna. Siamo convinti che l’Iglesiente possa rappresentare una destinazione di grande interesse per il viaggiatore contemporaneo, attento alla qualità e alla sostenibilità.»

Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente conferma così il proprio impegno nella costruzione di una rete solida tra operatori locali e nella promozione integrata del territorio, affinché il Sud-Ovest della Sardegna possa emergere come meta privilegiata nel panorama turistico italiano e internazionale.