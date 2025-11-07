Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu sollecita alla Regione un intervento sulla grave situazione sanitaria del territorio e la destrutturazione sistematica del DEA di I livello dell’ospedale Sirai

La decadenza del sistema sanitario pubblico del territorio e la destrutturazione sistematica del DEA di 1° livello e dell’ospedale Sirai non si fermano e il sindaco di Carbonia “alza la voce” nei confronti della Regione Sardegna.

In una nota durissima inviata all’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi e al commissario straordinario della ASL Sulcis Andrea Marras denuncia «le recenti drammatiche notizie giunte in merito al decesso di un paziente all’ospedale Sirai per una frattura al femore.»

«Un episodio di malasanità che non rappresenta un caso isolato, bensì lo specchio di un annoso malfunzionamento e di un progressivo smantellamento del DEA di primo livello dell’Ospedale Sirai e, più in generale, delle strutture sanitarie del territorio – aggiunge Pietro Morittu -. A tal proposito, Vi chiedo di poter ricevere una dettagliata relazione sull’accaduto, anche alla luce di un’interpellanza e di una mozione protocollata da alcuni consiglieri comunali, che Vi trasmetto per opportuna conoscenza in allegato. Si rappresenta all’assessore dott. Bartolazzi, come richiesto reiteratamente dal Consiglio comunale anche in occasione della seduta del 29 ottobre scorso, la necessità di una Sua presenza a Carbonia per un Consiglio comunale aperto da organizzarsi in sala polifunzionale al fine di discutere in merito alle criticità esistenti nella sanità territoriale, sulle possibili soluzioni da mettere in atto per scongiurare ulteriori chiusure, il depauperamento di servizi essenziali per la nostra collettività e per rivendicare il ruolo decisivo della sanità ospedaliera e del territorio, auspicando nel contempo che la nostra Azienda sanitaria possa ritornare ad essere guida e luogo di formazione per i nuovi medici. Si chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti azioni verranno intraprese per garantire il funzionamento e il mantenimento del DEA di primo livello dell’Ospedale Sirai, così come previsto dalla legge regionale di riordino sanitario.»

«Con la presente – conclude il sindaco di Carbonia – richiedo la Vostra disponibilità al fine di concordare insieme l’organizzazione di una seduta del Consiglio Comunale di Carbonia, stabilendo una data che possa essere congeniale a ciascuno di Voi.»