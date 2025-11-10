La direzione aziendale della ASL Sulcis Iglesiente interviene nuovamente sulla vicenda del decesso avvenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sirai di Carbonia
La direzione aziendale della ASL Sulcis Iglesiente interviene nuovamente sulla vicenda del decesso avvenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sirai di Carbonia. Di seguito, il testo integrale.
Negli ultimi giorni si è molto parlato, su parte della stampa e sui social, del decesso avvenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sirai di Carbonia.
Purtroppo, a questa tragedia si sono accompagnate ricostruzioni non corrispondenti alla realtà e commenti offensivi verso i medici e gli infermieri coinvolti.
Siamo profondamente indignati per i messaggi di odio e le accuse ingiuste rivolte a operatori che, ogni giorno, lavorano con competenza, dedizione e rispetto per i pazienti, nonostante una cronica carenza di personale e un contesto organizzativo complesso.
Nei giorni scorsi abbiamo diffuso una nota pacata di chiarimento, che purtroppo ha trovato poco spazio nella stampa.
Oggi, nel rispetto di tutti e con il consenso della famiglia, diffondiamo integralmente la loro lettera, nella quale vengono riconosciute la professionalità e l’umanità del personale del Pronto Soccorso, e si sottolinea come la paziente, affetta da gravi patologie pregresse, sia stata assistita al meglio nel tentativo costante di una soluzione che potesse portare all’intervento in condizioni di sicurezza.
Con la pubblicazione di questa lettera, intendiamo porre fine a questa vergognosa campagna d’odio che ha ingiustamente colpito i nostri operatori e restituire serenità a chi lavora ogni giorno al servizio della comunità.
L’Azienda si unisce al dolore della famiglia e rinnova la propria vicinanza a chi soffre per questa perdita, esprimendo al tempo stesso pieno sostegno ai professionisti del Pronto Soccorso.
Rivolgiamo, infine, un appello al senso di responsabilità di tutti, affinché il confronto pubblico su vicende così dolorose avvenga sempre nel rispetto delle persone e della verità dei fatti.
NO COMMENTS