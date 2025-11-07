L’assessorato regionale della Sanità interviene sul caso della paziente deceduta all’ospedale Sirai di Carbonia
L’assessorato regionale della Sanità interviene oggi in merito al caso della paziente deceduta presso l’Ospedale Sirai di Carbonia dopo un periodo di degenza in Pronto Soccorso.
«Lz ASL Sulcis-Iglesiente – si legge in una nota -, su impulso urgente dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha trasmesso una prima relazione sui fatti.
In particolare, la richiesta concerneva:
- le circostanze che hanno portato al mancato ricovero della paziente in un reparto specialistico;
- i provvedimenti eventualmente adottati dall’Azienda sanitaria per prevenire e scongiurare gravi danni alla paziente;
- le motivazioni per cui non sia stata individuata per tempo una soluzione alternativa di ricovero presso altre strutture del territorio o extraregione, tramite il coinvolgimento del bed manager regionale e dello stesso assessorato regionale della Sanità;
- e, infine, le circostanze specifiche attraverso cui si sia giunti al tragico epilogo del decesso.
L’Assessorato, preso atto delle informazioni sinora acquisite, proseguirà le proprie verifiche attraverso l’attivazione di tutte le procedure previste, al fine di accertare in modo completo la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità, onde garantire il pieno rispetto del diritto alla salute dei cittadini», conclude la nota.
