5 December, 2025
Cultura

Questa sera, a Iglesias, Cristina Caboni presenta “La rotta delle stelle”

La FieraOFF della Fiera del Libro di Iglesias 2025 prosegue anche nel mese di dicembre con un appuntamento speciale dedicato a una delle autrici sarde più amate: Cristina Caboni, che venerdì 5 dicembre, alle 18.30, sarà ospite della Biblioteca Comunale di Iglesias per presentare il suo nuovo romanzo, La rotta delle stelle, pubblicato da Garzanti.

A dialogare con l’autrice saranno Eleonora ed Erika Carta, mentre le letture saranno affidate ai lettori di ArgoCircolo Letterario, in un incontro che promette emozioni, suggestioni e tante storie.

Il romanzo porta il lettore in Sicilia, seguendo il percorso di rinascita di Marigold, ex ballerina costretta a interrompere la carriera dopo un grave infortunio. Accolta dallo zio in un piccolo borgo affacciato sul mare, Marigold si ritrova sospesa tra il dolore per ciò che ha perduto e la possibilità concreta di un nuovo inizio. Saranno le amicizie, un amore inatteso e un misterioso richiamo che arriva dalle acque a condurla verso un viaggio altrettanto profondo: quello dentro sé stessa, tra segreti di famiglia, ferite antiche e il coraggio di cambiare.

Un romanzo che parla di fragilità, rinascita e libertà, nel segno della grande narrativa contemporanea.

L’iniziativa rientra nella programmazione della #FieraOFF della Fiera del Libro di Iglesias 2025 “Chiavi di Volta”, con il patrocinio del comune di Iglesias.

