Il 7 dicembre l’imperdibile concerto “España, l’arte della trascrizione” al XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera

La XXVII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre, prosegue con grande successo la sua programmazione nel mese di dicembre.

Si riparte il 7 dicembre, quando sul palco del Teatro Electra salirà il duo, composto dal pianista Matteo Falloni e dal chitarrista Luca Lucini, attivo da molto tempo sulla scena internazionale, per un concerto dal titolo “España. L’arte della trascrizione”. Due grandi solisti eseguiranno insieme la grande musica spagnola in un recital di grande fascino con musiche di Granados e Albeniz, oltre alla “Suite latina” di Falloni. Il concerto include anche una selezione delle “Danze spagnole” di Granados e “España” di Albeniz, rielaborate da Matteo Falloni, evidenziando ritmi e melodie tradizionali in un insolito accostamento di pianoforte e chitarra.

Al termine dello spettacolo, seguirà una degustazione dei vini offerta dalla Cantina di Calasetta.

Il penultimo appuntamento andrà in scena invece l’8 dicembre, sempre alle 19.00, con la prestigiosa formazione cameristica composta da Maurizio Mastrini (pianoforte) e Anthony Guerrini (chitarra) che terrà il concerto “Corde percosse e pizzicate”. Si tratta di una proposta che coniuga il suono del pianoforte acustico con quello della chitarra del maestro Anthony Guerrini.

Sabato 6 dicembre sempre al Teatro Electra, alle ore 19.00, si terrà la presentazione del libro “Tra le mie corde. Maria Gabriella Ledda racconta Mauro Palmas”. L’appuntamento appartiene alla sezione “Il Festival incontra…” e sarà moderato da Ottavio Nieddu con la partecipazione del direttore artistico del Festival Fabio Furia. L’evento è realizzato in collaborazione con il Festival Culturale LiberEvento.