Capodanno a Carbonia: due giorni di musica e spettacolo in Piazza Roma Umberto e Rudy Smaila il 30 dicembre, il sound cosmopolita di Jimmy Sax per la notte di Capodanno

Carbonia si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una grande festa di piazza lunga due giorni.

Martedì 30 e Mercoledì 31 Dicembre, Piazza Roma diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere residenti e visitatori con musica dal vivo, show e dj set fino a tarda notte.

Martedì 30 dicembre – La festa da cantare con Umberto e Rudy Smaila

Ad aprire il programma sarà una serata interamente dedicata alla musica del passato, quella che tutti conoscono e possono cantare a squarciagola.

La scaletta prevede:

● DJ set di apertura a cura di Piraz, con una selezione di hit italiane e internazionali che hanno fatto la storia, pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età;

● a seguire, lo spettacolo di Umberto Smaila insieme a Rudy Smaila e alla sua band, per un live che unisce canzoni evergreen, momenti di intrattenimento e il clima di festa tipico dei grandi show di piazza.

Una serata informale, calorosa e popolare, pensata per trasformare Piazza Roma in un grande “salotto all’aperto”, dove cantare, ballare e divertirsi insieme.

Mercoledì 31 dicembre – Capodanno con il sax di Jimmy Sax e il dj set di d-spe

La notte di San Silvestro sarà affidata all’attesissimo show di Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più celebri e riconosciuti al mondo, artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza collettiva ad altissima energia.

Con il suo sound cosmopolita, che unisce deep-house, funky ed electro, Jimmy Sax ha calcato alcuni dei palchi e delle location più glamour del pianeta, da St. Tropez a Miami, da Dubai a Parigi, intrattenendo centinaia di migliaia di spettatori con il suo inseparabile sax e una presenza scenica carismatica.

Il suo percorso artistico lo ha portato a esibirsi in contesti unici – tra cui arene, siti storici e grandi eventi europei – conquistando il pubblico con brani che hanno totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni e ascolti sulle piattaforme digitali. Il suo show è oggi considerato tra i più richiesti per le grandi notti di festa internazionali.

A Carbonia Jimmy Sax porterà il suo inconfondibile mix di groove e spettacolarità, ideale per un Capodanno ad alta intensità, in cui il sax dialoga con le basi elettroniche e con il pubblico in un continuo crescendo di emozioni.

A completare il programma della serata ll live dei Rockside tutto da cantare,le selezioni musicali di D-Spe che accompagneranno il countdown e il dopo mezzanotte con un dj set costruito per far ballare Piazza Roma fino a tarda notte, tra hit contemporanee, sonorità internazionali e uno stile perfettamente in linea con l’atmosfera della notte di Capodanno.

Un evento imperdibile, dove energia e talento si fondono per regalare al pubblico una serata indimenticabile, con la produzione affidata a Oltre Consulting e Tra le Nuvole, specialisti dei grandi eventi in Sardegna.

Carbonia, il cuore del Capodanno nel Sulcis

Con questo doppio appuntamento, Carbonia conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per gli eventi di fine anno nel Sud Sardegna:

● Piazza Roma diventa il centro nevralgico della festa, tra luci, scenografie e grande musica dal vivo;

● l’atmosfera accogliente del Sulcis e la cornice urbana della città offrono un contesto autentico e facilmente fruibile per famiglie, giovani e visitatori.

Come arrivare a Carbonia

Carbonia è facilmente raggiungibile da tutta l’isola:

● In auto: da Cagliari, tramite la SS130, in circa un’ora di percorso.

● In treno: collegamenti diretti da Cagliari e da altri centri del Sud Sardegna.

● In aereo: l’aeroporto di Cagliari-Elmas dista circa 60 km.

Una volta giunti in città, Piazza Roma è centrale e ben segnalata, raggiungibile comodamente a piedi o con i mezzi locali.

Due date, un’unica grande festa condivisa: il 30 e 31 dicembre Carbonia invita tutti a vivere il Capodanno in piazza, tra la tradizione dell’intrattenimento italiano di Umberto e Rudy Smaila e il respiro internazionale del sax di Jimmy Sax.