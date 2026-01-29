La Blue Ocean A, nave di 116 metri battente bandiera “Saint Kitts and Nevis”, è finita alla deriva ieri sera nelle acque dell’Isola di San Pietro. L’imponente macchina dei soccorsi ha evitato il peggio

La Blue Ocean A, nave di 116 metri battente bandiera “Saint Kitts and Nevis”, costruita per il trasporto di animali vivi ma priva di carico, con 33 persone di equipaggio, in navigazione da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna), è finita alla deriva ieri sera nelle acque dell’Isola di San Pietro. Spinta dalle onde, alte fino a cinque metri, create dal fortissimo vento di ponente, ha rischiato di finire contro gli scogli di Punta Spalmatore. Nel tardo pomeriggio il comandante ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta prima la Capitaneria di porto di Carloforte e poi le motovedette partite dalla Guardia costiera di Cagliari e il rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme. Il peggio è stato evitato, non senza difficoltà, per la rottura di alcuni cavi utilizzati per il traino. Si è reso necessario l’intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità, dell’elicottero della Guardia costiera partito da Decimomannu e di quello dell’Aeronautica Militare, nonché del rimorchiatore Vincenzino O. di Moby.

Le operazioni di messa in sicurezza sono riprese all’alba e la nave, scortata dai rimorchiatori, è stata allontanata dalla costa.