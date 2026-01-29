29 January, 2026
Cronaca

La Blue Ocean A, nave di 116 metri battente bandiera “Saint Kitts and Nevis”, è finita alla deriva ieri sera nelle acque dell’Isola di San Pietro. L’imponente macchina dei soccorsi ha evitato il peggio

La Blue Ocean A, nave di 116 metri battente bandiera “Saint Kitts and Nevis”, costruita per il trasporto di animali vivi ma priva di carico, con 33 persone di equipaggio, in navigazione da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna), è finita alla deriva ieri sera nelle acque dell’Isola di San Pietro. Spinta dalle onde, alte fino a cinque metri, create dal fortissimo vento di ponente, ha rischiato di finire contro gli scogli di Punta Spalmatore. Nel tardo pomeriggio il comandante ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta prima la Capitaneria di porto di Carloforte e poi le motovedette partite dalla Guardia costiera di Cagliari e il rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme. Il peggio è stato evitato, non senza difficoltà, per la rottura di alcuni cavi utilizzati per il traino. Si è reso necessario l’intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità, dell’elicottero della Guardia costiera partito da Decimomannu e di quello dell’Aeronautica Militare, nonché del rimorchiatore Vincenzino O. di Moby.

Le operazioni di messa in sicurezza sono riprese all’alba e la nave, scortata dai rimorchiatori, è stata allontanata dalla costa.

«Questa notte, con gli assessori Penco e Puggioni, ho assistito alle operazioni di salvataggio della nave Blue Ocean, finita a ridosso della Punta dello Spalmatore – ha scritto su Facebook il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi -. La nave, trainata da un rimorchiatore, si è diretta verso il Golfo di Palmas in totale sicurezza. L’equipaggio non presenta problemi, la nave è integra, non ci sono carichi a bordo. Tutte le autorità intervenute, e il maestrale arrivato a partire dalla mezzanotte, ci hanno consentito di scampare un disastro che, in alcuni momenti, era apparso quasi inevitabile. Ringrazio per il loro encomiabile lavoro: Circomare Carloforte (Comandante Pascariello) intervenuta con le sue motovedette e, insieme alla Centrale Operativa della Direzione Marittima, responsabile della gestione operativa; Circomare Sant’Antioco e il comune di Sant’Antioco pronto per l’accoglienza eventuale dell’equipaggio. Ringrazio i due rimorchiatori del Gruppo Rimorchiatori Sardi: il “Portovesme” e successivamente il “Vincenzino”. Hanno partecipato alle operazioni anche due elicotteri: uno della Guardia Costiera e uno dell’Aeronautica. Tutti hanno svolto operazioni difficili con la massima professionalità, in condizioni meteo marine molto complicate», ha concluso Stefano Rombi.
