Si è spento oggi, all’età di 71 anni, Franco Nardone, già Direttore Generale e Segretario Generale della Provincia di Carbonia-Iglesias e Segretario Generale del Comune di Carbonia

Si è spento oggi, dopo lunga malattia, all’età di 71 anni (era nato il 17 gennaio 1955), Franco Nardone, già direttore generale e segretario generale della Provincia di Carbonia-Iglesias e Segretario Generale del comune di Carbonia. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli, ha lavorato per diverse amministrazioni pubbliche, tra le quali la Città Metropolitana di Napoli, Segretario-Direttore Generale presso la Provincia di Napoli, Segretario Generale presso la Provincia di Teramo e l a Provincia di Benevento, commissario straordinario delle Asl Na 2 e 3, Segretario Generale in numerosi Comuni in Campania e in Lombardia.

Franco Nardone, sposato e padre di tre figli, ha lasciato un ottimo ricordo di sé ovunque abbia lavorato, sia sul piano professionale, per la straordinaria competenza, sia su quello umano.