17 January, 2026
Cronaca

Un 53enne è stato trovato morto nell’area verde di via Spalato, nel rione di Rosmarino, a Carbonia. I carabinieri indagano sull’ipotesi di omicidio

I carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, coordinati dalla Procura di Cagliari, indagano sul ritrovamento di un 53enne trovato morto nell’area verde di via Spalato, nel rione di Rosmarino, a Carbonia.
Il ritrovamento è avvenuto a seguito dell’intervento dei carabinieri, su segnalazione di un incendio. Le fiamme stavano avvolgendo le gambe della vittima e sul corpo sono stati rilevati segni che potrebbero essere stati provocati da delle coltellate. L’ipotesi più probabile porterebbe ad un omicidio, sulle quali indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Ris per i rilievi.

 

 

