Lavori pubblici

A Sant’Anna Arresi, proseguono i lavori di ammodernamento della rete idrica, con la sostituzione delle vecchie condotte ammalorate in cemento amianto

A Sant’Anna Arresi, proseguono i lavori di ammodernamento della rete idrica, con la sostituzione delle vecchie condotte ammalorate in cemento amianto. La prima parte del progetto, ultimata ad inizio agosto 2025, ha già consentito un miglioramento significativo della distribuzione dell’acqua nella borgata di Porto Pino. Approfittando della chiusura programmata da Abbanoa per un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta foranea che alimenta il deposito di Sant’Anna Arresi, sono stati anticipati i lavori di collegamento dei nuovi tratti di rete, che hanno sostituito ulteriori tratti di condotta in cemento amianto.

Un intervento ha riguardato la condotta di adduzione verso la borgata di Porto Pino, eseguito direttamente dal gestore Abbanoa tramite le proprie ditte appaltatrici.
Un secondo collegamento ha interessato via Piercy, dove, nell’ambito del progetto comunale, la vecchia condotta in cemento amianto è stata sostituita con una nuova condotta in zinco.

«Nei prossimi giorni prenderà avvio anche un ulteriore intervento, che interesserà la tratta da via della Salina a Porto Pino, con la sostituzione di gran parte della rete di distribuzione idricaspiega il sindaco Paolo Dessì -. Il progetto si concluderà entro l’estate con la sostituzione dell’ultimo tratto di vecchia condotta che dalla ex scuola alberghiera arriva all’ingresso di Porto Pino, collegandosi al nuovo tratto già realizzato. Sono interventi complessi ma fondamentali, che miglioreranno ulteriormente la qualità e la continuità del servizio nella borgata di Porto Pino.»

«Il cronoprogramma è stato rispettato, un risultato tutt’altro che scontato vista la complessità dei lavoriconclude Paolo Dessì -. Per questo desidero ringraziare le ditte esecutrici, che hanno operato anche in orari insoliti, e Abbanoa, che sta dimostrando una collaborazione concreta e una sinergia efficace, con risultati tangibili per la nostra comunità.»

