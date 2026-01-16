Nuova opportunità formativa dell’IIS “Beccaria – E. Loi” di Carbonia: diventare ottico in 4 anni

L’Istituto di Istruzione Superiore “Beccaria – E. Loi” di Carbonia ha inserito nella propria offerta formativa il nuovo percorso della Filiera 4+2 per diventare ottico professionista che permette di conseguire il Diploma Superiore in soli 4 anni, garantendo un accesso rapido e qualificato al mondo del lavoro e/o agli studi superiori.

Nella sede di via Dalmazia, a Carbonia, il corso propone laboratori all’avanguardia e l’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione.

Quello dell’ottico è un settore con alta occupabilità e il nuovo percorso consentirà un’ampia flessibilità post-diploma: accesso a tutte le università, ingresso immediato nel lavoro, o specializzazione di due anni con ITS Accademy per “Tecnico Superiore per la progettazione, produzione e manutenzione di apparecchi e dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi”.

L’istituto è pronto ad accogliere tutti gli interessati per illustrare l’offerta formativa, sabato 24 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure su appuntamento al numero 0781-662021.