Il commissario straordinario del Parco Geominerario ha approvato un progetto quinquennale di promozione del patrimonio minerario in chiave turistico-culturale

Con delibera n. 1 del 14 gennaio 2026 il Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Roberto Curreli, ha approvato il progetto quinquennale denominato “South West Sardinia Mining Route: from coal to metal – Route Mineraria del sud-ovest della Sardegna: dal carbone ai metalli”.

Il progetto che ingloba un totale di 14 siti di natura strettamente mineraria, rappresenta una importante opportunità per la valorizzazione e promozione del patrimonio minerario in chiave turistico-culturale nel territorio del Sulcis, Iglesiente, Guspinese e Arburese, rientrando nelle finalità istitutive e strategiche del Parco. Per tale ragione sarà al più presto verrà sottoposto al Board della prestigiosa Rete Erih – European Route of Industrial Heritage, per l’accreditamento.

Successivamente, i 10 comuni che hanno promosso d’intesa con il Parco e aderito all’iniziativa del progetto (Carbonia, Narcao, Nuxis, Domusnovas, Iglesias, Gonnesa, Fluminimaggiore, Buggerru, Arbus, Guspini) saranno attivamente coinvolti nella sua realizzazione.