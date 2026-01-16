17 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiIl 7 febbraio si terrà a Carbonia la terza selezione per il concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia in previsione della Finale Nazionale
Eventi

Il 7 febbraio si terrà a Carbonia la terza selezione per il concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia in previsione della Finale Nazionale

0
161Views

Continuano in Sardegna le selezioni per il concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia in previsione della Finale Nazionale che si terrà entro il mese di settembre.
Il 7 febbraio avrà luogo la terza selezione presso la boutique Carla Fashion Moda a Carbonia. Le miss vincitrici della selezione parteciperanno di diritto alla Finale Regionale ad agosto.
Durante la selezione si svolgerà anche un casting per le aspiranti miss che vogliono avvicinarsi a questo mondo.
Per iscriversi è necessario avere dai 14 ai 60 anni e un’altezza minima di 160 cm, le miss partecipano divise per categorie in base all’età.
Sulle pagine social del concorso è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e i contatti della referente sarda del concorso Lucia Manca.

https://www.instagram.com/missreginettaditaliasardegna?igsh=MWZ1ajhh
ODRua2Nqdg==
https://www.facebook.com/share/1HQa2GPj7B/

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Calasetta stamane ha
Il commissario strao

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
La leggera pioggia n
Eventi
Carloforte ha festeg
Eventi
Il giorno dell&#8217
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY