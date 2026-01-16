Il 7 febbraio si terrà a Carbonia la terza selezione per il concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia in previsione della Finale Nazionale

Continuano in Sardegna le selezioni per il concorso Nazionale Miss Reginetta d’Italia in previsione della Finale Nazionale che si terrà entro il mese di settembre.

Il 7 febbraio avrà luogo la terza selezione presso la boutique Carla Fashion Moda a Carbonia. Le miss vincitrici della selezione parteciperanno di diritto alla Finale Regionale ad agosto.

Durante la selezione si svolgerà anche un casting per le aspiranti miss che vogliono avvicinarsi a questo mondo.

Per iscriversi è necessario avere dai 14 ai 60 anni e un’altezza minima di 160 cm, le miss partecipano divise per categorie in base all’età.

Sulle pagine social del concorso è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e i contatti della referente sarda del concorso Lucia Manca.

https://www.instagram.com/missreginettaditaliasardegna?igsh=MWZ1ajhh

https://www.facebook.com/share/1HQa2GPj7B/