2 February, 2026
Sabato 7 febbraio presso la boutique Carla Fashion Moda, in piazza Ciusa 6, a Carbonia, si terrà la selezione/casting del concorso di Miss Reginetta d'Italia
Eventi

Eventi

Sabato 7 febbraio, presso la boutique Carla Fashion Moda, in piazza Ciusa 6, a Carbonia, si terrà la selezione/casting del concorso di Miss Reginetta d’Italia. Sarà occasione per tutte le donne dai 14 ai 60 anni per avvicinarsi al mondo della moda e delle passerelle. La referente sarda Lucia Manca sarà disponibile per fornire le informazioni relative al concorso e valutare assieme un’eventuale iscrizione. A partire dalle ore 15.00 le candidate miss avranno modo di indossare e sfilare con gli abiti della boutique Carla Fashion Moda e gli accessori di Ramaat Shop, il cui punto vendita si trova sempre a Carbonia in Piazza Ciusa.
Le miss già iscritte si contenderanno la fascia per accedere alla finale regionale, mentre per tutte le altre sarà l’occasione per iscriversi e partecipare ai prossimi eventi.

 

