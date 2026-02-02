Odg del gruppo Pd in Consiglio regionale: «L’onere della degenza per le patologie neurodegenerative va trasferito al sistema sanitario»
Il gruppo del Partito democratico, primo firmatario l’on. Alessandro Pilurzu, ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale, sulla corretta imputazione degli oneri relativi alla degenza presso strutture residenziali accreditate di pazienti affetti da patologie neurodegenerative, e sulla necessità di garantire uniformità di trattamento e sostenibilità finanziaria per gli enti locali.
«Attualmente, i costi delle rette nelle strutture residenziali per pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative vengono spesso scaricati sui malati, sulle loro famiglie o, in caso di incapienza, sulle casse comunali – spiega l’on. Alessandro Pilurzu -. Una prassi che sta mettendo in ginocchio i bilanci degli Enti Locali e impoverendo migliaia di nuclei familiari sardi. L’atto politico che intendiamo sostenere con l’ordine del giorno parte da un dato di fatto giuridico e sanitario: quando un paziente è affetto da demenza grave o Alzheimer, le prestazioni assistenziali (vitto, alloggio, accudimento) non sono scindibili dalle cure mediche. Sono, di fatto, strumentali e indispensabili alla terapia stessa.»
«Con questo documento impegniamo la Giunta a – aggiunge Alessandro Pilurzu -:
– Riconoscere formalmente che le prestazioni residenziali per patologie neurodegenerative e demenze, con prevalente componente sanitaria, rientrano nei livelli essenziali di assistenza;
– Assumere iniziative per garantire l’imputazione integrale degli oneri al Servizio sanitario regionale, in coerenza con la normativa e l’orientamento giurisprudenziale;
– Promuovere, con gli enti locali, regole chiare per la parità di trattamento dei cittadini;
– Valutare strumenti finanziari regionali per sostenere l’assistenza residenziale, prevenendo il trasferimento improprio degli oneri su Comuni e famiglie;
– Riferire periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle misure e sugli effetti in termini di tutela della salute e sostenibilità del sistema sociosanitario.»
