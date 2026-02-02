Odg del gruppo Pd in Consiglio regionale: «L’onere della degenza per le patologie neurodegenerative va trasferito al sistema sanitario»

Il gruppo del Partito democratico, primo firmatario l’on. Alessandro Pilurzu, ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale , sulla corretta imputazione degli oneri relativi alla degenza presso strutture residenziali accreditate di pazienti affetti da patologie neurodegenerative, e sulla necessità di garantire uniformità di trattamento e sostenibilità finanziaria per gli enti locali.

«Attualmente, i costi delle rette nelle strutture residenziali per pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative vengono spesso scaricati sui malati, sulle loro famiglie o, in caso di incapienza, sulle casse comunali – spiega l’on. Alessandro Pilurzu -. Una prassi che sta mettendo in ginocchio i bilanci degli Enti Locali e impoverendo migliaia di nuclei familiari sardi. L’atto politico che intendiamo sostenere con l’ordine del giorno parte da un dato di fatto giuridico e sanitario: quando un paziente è affetto da demenza grave o Alzheimer, le prestazioni assistenziali (vitto, alloggio, accudimento) non sono scindibili dalle cure mediche. Sono, di fatto, strumentali e indispensabili alla terapia stessa.»