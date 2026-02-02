Carbonia: la Lutec incrementa la sua offerta didattica con un corso di burraco

«Giocare a carte fa bene agli anziani, perché stimola le funzioni cognitive (memoria, logica, concentrazione), combatte il declino cognitivo, riduce stress e ansia, migliora l’umore e promuove la socializzazione, contrastando solitudine ed isolamento e aumenta l’autostima. I giochi delle carte richiedono concentrazione e strategia, abilità che aiutano a mantenere il cervello in forma.»

Sono queste le considerazioni che hanno portato la dirigenza della Lutec, Libera università della terza età di Carbonia, su proposta della socia Antonella Ranno, ad organizzare un corso di burraco, con sedute che si tengono nella nuova sede sita in alcuni locali dell’Istituto Comprensivo Deledda-Pascoli nel plesso di Piazza Italia, ingresso da viale Trento.

Vediamo l’intervista realizzata con il presidente della Lutec, Giampaolo Sestu.