2 February, 2026
Teatro

Gaia De Laurentiis ha interpretato magistralmente, al Teatro Centrale di Carbonia, “Una giornata qualunque”, brillante commedia tragicomica scritta da Dario Fo e Franca Rame – di Nadia Pische

Sabato 31 gennaio è andata in scena al Teatro Centrale di Carbonia, “Una giornata qualunque”, brillante commedia tragicomica scritta da Dario Fo e Franca Rame. Inserita nel cartellone CEDAC stagione 2025/2026, ha divertito un pubblico numeroso ed attento alle sottili sfumature presentate dal tema. Un unico atto che la brillante ed esplosiva Gaia De Laurentiis ha interpretato magistralmente. Con lei sul palco Stefano e Lorenzo Artissunch.

Lo spettacolo racconta con ironia la solitudine e le nevrosi femminili attraverso la storia di Giulia, una donna che si deve rapportare con la fine del suo matrimonio durato ben trent’anni. Nel bel mezzo di un profondo disagio psicologico, Giulia decide di suicidarsi, ma una serie di improbabili vicissitudini in “Una giornata qualunque” la portano a rivedere la sua decisione… Anche quando tutto sembra volgere al termine, c’è sempre la speranza di ricostruire qualcosa e ricominciare a vivere. A salvarla si presenta l’occasione di condividere il suo stesso malessere con quello simile di altre persone, la sua solitudine in fondo è quella di tante altre donne che, come lei, a cinquant’anni devono reinventarsi.

Un inno alla vita che, tra battute e risate, evidenzia l’importanza di trovare la forza nella condivisione e nella solidarietà.

Un tema profondo che non tralascia la chiave della comicità, per arrivare dritto al pubblico, un tormento interiore che resta in bilico tra disperazione e rinascita. Aspetti vivi della quotidianità di una comune realtà dei giorni nostri.

Nadia Pische  

 

