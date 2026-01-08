Venerdì 9 gennaio, presso il salone dell’Auser di via Liguria, a Carbonia, si terrà l’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, coinvolti nel rilancio dell’alluminio primario

9 January, 2026
Industria

Venerdì 9 gennaio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il salone dell’Auser di via Liguria, a Carbonia, si terrà l’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, coinvolti nel rilancio dell’alluminio primario. Sono convocati tutti coloro che si trovano in mobilità in deroga e che sono in attesa del pagamento dell’integrazione alla mobilità. Lavoratrici e lavoratori della SiderAlloys e della GMS, coinvolti nel futuro della SiderAlloys (attualmente in cassa integrazione ancora non pagata), mai incerto come oggi.

Nel corso dei lavori verranno discusse le responsabilità politiche delle istituzioni regionali e nazionali, che non riescono a dare un futuro ai tanti che ancora guardano con forte attenzione al rilancio della ex Alcoa ed eventualmente quali iniziative intraprendere.

