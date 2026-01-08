La direzione della ASL Sulcis Iglesiente ha chiarito il motivo della temporanea assenza del medico di medicina generale nei locali della Guardia medica, in via Stazione 14, a Villamassargia, nella giornata di ieri
«Desideriamo rassicurare la popolazione di Villamassargia: l’assenza del dott. Pili nella giornata di ieri presso la sede di via Stazione è stata temporanea e superata nell’arco della stessa giornata.
A partire da questo pomeriggio, il dott. Pili sarà regolarmente presente in ambulatorio secondo i consueti orari indicati nell’infografica. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione.»
