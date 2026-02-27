Dal 1° marzo 2026, a Iglesias, sarà attivo l’ASCoT per l’assistenza dei cittadini rimasti senza medico di medicina generale

Nessuna interruzione dell’assistenza per i pazienti dei due medici di medicina generale di Iglesias che, dal 1° marzo, cesseranno l’attività per dimissioni.

L’Azienda si è attivata con largo anticipo per prevenire possibili disagi e garantire la continuità del servizio sanitario sul territorio.

Nonostante non sia stato possibile coprire le sedi attraverso i bandi regionali ARES, a causa della mancanza di disponibilità, è stato avviato un bando aziendale che ha consentito di individuare professionisti disponibili ad assicurare l’assistenza attraverso il modello ASCoT.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini un punto di riferimento certo, evitando qualsiasi vuoto assistenziale.

In queste ore sono in fase di definizione, insieme ai medici incaricati, i giorni e gli orari di apertura dell’ambulatorio. Informazioni che saranno rese disponibili nei primi giorni della prossima settimana.

I pazienti attualmente in carico al dott. Dall’Acqua e della dott.ssa Contini saranno automaticamente assegnati al nuovo servizio individuato dall’Azienda, senza necessità di recarsi agli sportelli per effettuare la scelta del medico.

L’Azienda conferma il massimo impegno a tutela della comunità e assicura che il servizio sarà garantito con continuità e senza disagi per i cittadini.

Nella foto di copertina il direttore generale della Asl Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas