Dopo il successo di Nicolò Garibbo a Bosa, domani seconda tappa del Giro di Sardegna da Oristano a Carbonia

Nicolò Garibbo, portacolori della Ukyo, s’è imposto nella prima tappa del Giro di Sardegna, sulla distanza di 190 km, con partenza da Castelsardo e arrivo a Bosa. Ha ottenuto la prima vittoria da professionista in volata, precedendo Filippo Zana (Soudal-Quick Step), Urko Berrada (Spa, Equipo Kern Pharma) e Gianmarco Garofoli (Soudal-Quick Step. Il gruppo più numeroso è arrivato al traguardo con un ritardo di 53″.