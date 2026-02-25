26 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSportDopo il successo di Nicolò Garibbo a Bosa, domani seconda tappa del Giro di Sardegna da Oristano a Carbonia
Sport

Dopo il successo di Nicolò Garibbo a Bosa, domani seconda tappa del Giro di Sardegna da Oristano a Carbonia

0
270Views
Nicolò Garibbo, portacolori della Ukyo, s’è imposto nella prima tappa del Giro di Sardegna, sulla distanza di 190 km, con partenza da Castelsardo e arrivo a Bosa. Ha ottenuto la prima vittoria da professionista in volata, precedendo Filippo Zana (Soudal-Quick Step), Urko Berrada (Spa, Equipo Kern Pharma) e Gianmarco Garofoli (Soudal-Quick Step. Il gruppo più numeroso è arrivato al traguardo con un ritardo di 53″.
Domani è in programma la seconda tappa, sulla distanza di 136,2 km, da Oristano a Carbonia.
Per la città mineraria si tratta di un evento di grande rilievo sportivo che porterà in città atleti, staff tecnici, media e pubblico, trasformando il centro in un vero e proprio villaggio di tappa.
Zone interessate dall’evento:
– Area Arrivo e Hospitality – Via Manno / Piazza Roma
– Area Podio – Piazza Roma
– Quartier Tappa – Torre Littoria (Via Catania 2B)
– Parcheggio Fornitori – Via Fosse Ardeatine / Piazza Matteotti
– TV Compound – Largo Eugenio Montuori / Piazza Marmilla
– Parcheggio Bus – Via Dello Sport
Orari indicativi di transito nel territorio comunale – Giovedì 26 febbraio:
– Ingresso nel territorio di Carbonia (zona Bacu Abis / SS 126)  tra le 14.40 e le 15.00 circa
– Passaggio nel centro cittadino tra le 14.50 e le 15.10
– Arrivo in via Manno (finish) tra le 14.55 e le 15.15.

 

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Si è tenuto ieri un

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Manca il numero lega
Sport
L’Iglesias si
Sport
Il Carbonia torna al
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY