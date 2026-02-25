Si è tenuto ieri un incontro tra l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani e il commissario straordinario del Parco Geominerario Roberto Curreli

Nel corso del colloquio sono state ricordate le molteplici attività poste in campo dall’Ente a favore della valorizzazione, tutela e gestione dei siti storico – minerari della Sardegna, attività che ricalcano fedelmente scopi e finalità istituzionali del Parco. Si è discusso di un’ulteriore, significativa collaborazione con l’Assessorato che riconosce il Parco quale importante e fondamentale referente per le attività in ambito storico-minerario, tale da renderlo naturale trait d’union tra la Regione e gli attuali enti gestori.

Il commissario straordinario ha espresso soddisfazione e compiacimento per l’interesse e la disponibilità manifestate dall’assessore Emanuele Cani al fine di restituire al Parco centralità e importanza in ambito regionale, anche con la valorizzazione di significative attività che saranno concordate e istruite d’intesa con la Regione.