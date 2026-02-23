Il talento dell’assaggio: ONAV ridefinisce la formazione sul vino

Promuovere l’umanesimo dei sensi per riscoprire la centralità dell’esperienza umana nel mondo del vino, ed al contempo accogliere le nuove tendenze nel metodo dell’assaggio. È questo l’obiettivo dei corsi ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, associazione italiana dedicata alla diffusione della cultura enoica. In Sardegna le lezioni inizieranno nel mese di febbraio 2026 nelle sezioni di Sulcis, dal 23 febbraio, e Cagliari, dal 25 febbraio.

Questa evoluzione dell’assaggio nasce in un contesto culturale e sociale in cui i sensi – olfatto, gusto e percezione sensoriale – diventano tratti distintivi dell’umano, elementi che le macchine possono supportare, ma non replicare nella loro profondità e complessità. I corsi ONAV, organizzati in tutta Italia grazie a oltre 80 sezioni attive nel territorio, si rivolgono a chi desidera avvicinarsi al vino in modo consapevole, approfondito e preciso. Il corso di 1° livello è aperto a tutti e articolato in 30 ore di lezione teorica e pratica e l’assaggio di 50 vini.

Il calendario dei corsi previsti in Sardegna è così organizzato:

Sulcis dal 23 febbraio 2026;

Cagliari dal 25 febbraio 2026.

Inoltre, l’associazione offre percorsi innovativi come #VINODENTRO, corso online per diventare Wine Connoisseur, con lezioni on demand e degustazioni guidate che permettono di familiarizzare con il linguaggio del vino ovunque ci si trovi.