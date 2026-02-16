17 February, 2026
Nel fine settimana il corso Driver & Co-driver organizzato ad Arbus dalla Scuderia Sardegna Racing Team
Sport

Nel fine settimana il corso Driver & Co-driver organizzato ad Arbus dalla Scuderia Sardegna Racing Team

52Views

Una full immersion di due giorni per chi desidera avvicinarsi al mondo del rally come pilota o co-pilota. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, ad Arbus (via Repubblica 172), la Scuderia Sardegna Racing Team, presieduta da Marino Gessa, organizza il corso Driver & Co-driver.
Il corso prevede lezioni di teoria e pratica, l’approfondimento sulla stesura, correzione e dettatura delle note, le prove pratiche su un tracciato da rally con vetture stradali e le attività formative curate da driver e co-driver qualificati.
La partecipazione alla quarta edizione del corso consente di adempiere al requisito formativo previsto per il rilascio della prima licenza ACI Sport, nel rispetto delle normative vigenti.
Il programma prevede sabato 21 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 lezioni di teoria e pratica a cura di driver e co-driver qualificati. Domenica, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00, sono previste le prove pratiche su un tracciato da rally con le vetture stradali. Il corso è realizzato in collaborazione con il Comune di Arbus, la Pro Loco Arbus, l’Arbus Pro.Motor’s U.d.G., l’Automobile Club Cagliari e l’ACI Sport Delegazione Sardegna.
«Attualmente abbiamo registrato ben venticinque iscrizioniha detto Marino Gessa, pilota e presidente della Scuderia Sardegna Racing Team – un risultato significativo che ci riempie di orgoglio. Questo indica che il nostro impegno nel motorsport e nei corsi organizzati negli anni passati sta dando i frutti sperati. A breve chiuderemo le iscrizioni per il corso driver & co-driver e, grazie all’Automobile Club Cagliari e al suo presidente Antonello Fiori, è stato inserito il corso gratuito per la prima licenza ACI Sport.»
Per informazioni e iscrizioni, oltre a visitare le pagine social della scuderia Sardegna Racing Team, è possibile contattare i seguenti numeri 349.7274988 (Marino), 351.6568757 (Francesco), 329.3243414 (Lorenzo), oppure 328.0274882 (Fabrizio).

Ventiquattr'ore dopo

giampaolo.cirronis@gmail.com

