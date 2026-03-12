Il Campionato Europeo della classe O’Pen Skiff previsto a luglio a Calasetta diventa il principale evento internazionale della stagione velica

Importante aggiornamento nel calendario internazionale della classe O’Pen Skiff: il Campionato Europeo in programma a Calasetta dal 25 al 31 luglio 2026 sarà elevato a Campionato del Mondo della classe.

La decisione è stata comunicata dalla classe internazionale O’Pen Skiff a seguito della situazione che coinvolge Tahe Outdoors France, azienda produttrice dell’imbarcazione, che il 27 febbraio 2026 ha avviato una procedura di riorganizzazione giudiziaria presso il Tribunale Commerciale di Vannes, in Francia. La procedura consente all’azienda di proseguire l’attività mentre viene gestito un processo di riorganizzazione e di possibile ingresso di nuovi investitori.

Per garantire la qualità organizzativa e sportiva dei grandi eventi della stagione, la classe ha deciso di non disputare nel 2026 il Campionato del Mondo originariamente previsto in Australia, a causa delle incertezze legate alla disponibilità e alla quantità di barche charter necessarie per un evento di questo livello.

Di conseguenza, il Campionato Europeo di Calasetta assumerà lo status di Campionato del Mondo 2026, diventando l’appuntamento principale della stagione internazionale per la classe giovanile.

L’evento sarà organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, con il supporto della Federazione Italiana Vela, e porterà in Sardegna centinaia di giovani velisti provenienti da tutto il mondo.

La scelta rappresenta anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni dal territorio nell’organizzazione di eventi internazionali dedicati alla classe O’Pen Skiff e conferma la Sardegna come uno dei poli di riferimento della vela giovanile internazionale.