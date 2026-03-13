Lo svedese Pontus Tidemand, ex campione del mondo Wrc2 e Wrc Junior, pronto per il 4º Rally Sulcis Iglesiente: «Essere qui è un bello stimolo, la Sardegna mi piace»

C’è anche lo svedese Pontus Tidemand, campione del mondo Wrc2 nel 2017 e Wrc Junior nel 2013, al via del 4º Rally Sulcis Iglesiente, manifestazione firmata Mistral Racing che nell’edizione 2026 accoglie il primo equipaggio straniero della propria storia.

Tidemand, classe 1990 qui navigato da Theo Bergsten su Skoda Fabia Rs Rally 2 preparata da Lions Team, ha disputato in carriera 56 gare nel Wrc, con miglior risultato il sesto posto assoluto nel 2020 in Messico, e ha ottenuto 28 podi nel Wrc2 con 14 vittorie, tutte conquistate da pilota ufficiale Skoda Motorsport, con cui ha vinto il titolo mondiale Wrc2 nel 2017. In bacheca anche il mondiale Wrc Junior del 2013. È stato anche pilota Toksport e M-Sport, con cui ha disputato alcune gare al volante della Fiesta Wrc ufficiale. Nel 2015 si è aggiudicato la Asia Pacific Rally Cup e nel 2011 il titolo Ot4wd Svezia. Lo scorso novembre ha vinto la Cronoscalata su Terra di Tandalò.

«Sono molto felice di essere qui, adoro la Sardegna. Correrò con un navigatore molto giovane, si chiama Theo Bergsten e la cosa curiosa è che fu suo padre a farmi da navigatore quando, undici o dodici anni fa, feci la mia prima gara nel Campionato del Mondo Wrc», ha raccontato Pontus Tidemand, che è arrivato ieri dalla Svezia e oggi è impegnato nelle ricognizioni del percorso su vettura stradale. «Prima di arrivare ho dato un’occhiata ai video del percorso e posso dire che mi sono sembrate delle belle prove, alcune sezioni sono molto veloci e insidiose e inoltre troveremo diverse tipologie di asfalto: in alcuni tratti più pulito e in altri più sporco, quindi bisognerà leggere e interpretare bene le prove.»

Lo svedese due volte iridato si è soffermato anche sugli altri concorrenti: «Ci saranno tanti piloti locali, che negli anni avranno ormai imparato il percorso e questo sarà un vantaggio per loro. Inoltre ci sarà Valentino Ledda, che ho già incontrato in gara a novembre a Tandalò, e anche lui sarà al debutto al Rally Sulcis Iglesiente».

Quindi si prospetta un’altra sfida col giovane talento di Burgos ma anche un’occasione da cogliere: «Tornare a correre in Italia sarà una bella motivazione per me anche in vista del proseguo della stagione. E magari sarà anche una buona opportunità per conoscere ciò che di bello offre il territorio, in Svezia al momento c’è la neve, qui spero di no», scherza Pontus Tidemand.

Oggi le operazioni preliminari – verifiche tecniche e sportive, ricognizioni e briefing – e da domani si accenderanno i motori. Dalle 9.00 alle 12.00 l’ineguagliabile shakedown “Fontanamare”, lungo la litoranea per Nebida. Dalle 15.00 la cerimonia di partenza della gara che prevederà 71,84 chilometri cronometrati, distribuiti in 10 speciali, e 392,84 chilometri totali, il tutto da percorrere in due giorni. Domani si comincia con le prime due prove da ripetere due volte, Is Arruastas (4,67 km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), disegnata alla periferia di Iglesias, e Bacu Abis (9,42 km, ore 15.55 e 19.05), frazione di Carbonia, col riordino a Portoscuso al termine del primo giro.

Domenica i doppi passaggi sulla Santadi-Nuxis (7,49 km, ore 9.45 e 13.35), che quest’anno verrà percorsa in senso contrario rispetto alle edizioni precedenti della gara, poi la new entry Villaperuccio-Piscinas (8,01 km, ore 10.10 e 14.00) e, a seguire, il controllo a timbro a Giba, a cui sarà abbinata la zona di assistenza remota per le vetture storiche, e poi la speciale Perdaxius (6.33 km, ore 11 e 14.50). Al termine del primo giro il riordino a San Giovanni Suergiu e l’ingresso in assistenza a Carbonia. Dopo il secondo passaggio il rientro a Iglesias per le premiazioni, che inizieranno alle 16 in piazza Sella.

Il Rally Sulcis Iglesiente sarà il 1º round della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e sarà valido anche per la Gr Yaris Rally Cup, il Michelin Trofeo Italia National, il Trofeo Pirelli Accademia Crz e assegnerà il Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara (1º equipaggio “due ruote motrici”)e il Memorial Tommy Rossi (ultimo in classifica). Il 4º Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla Mistral Racing col supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e di dodici comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale wwww.rallysulcisiglesiente.com e sui profili Facebook e Instagram della manifestazione.