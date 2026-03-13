Il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai ha delegato il consigliere Romeo Ghilleri nell’assemblea generale del Consorzio industriale
Il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, eletto due giorni fa nell’assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias (Sicip) che ha eletto alla presidenza il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, oggi ha firmato il decreto di nomina del consigliere Romeo Ghilleri.
Il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, visti i molteplici impegni istituzionali, ha inteso così di avvalersi «di una figura avente elevati requisiti di professionalità e onorabilità alla quale affidare la carica di delegato del presidente della Provincia presso l’Assemblea Generale del Consorzio Industriale provinciale Carbonia Iglesias (Sicip)».
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