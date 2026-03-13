Sami Shukaili, 39 anni, da Iglesias all’Antartide, con altri cinque velisti, a bordo del Trimarano Rapido 53 XS Picomole di Aldo Fumagalli

L’avventura è iniziata a fine gennaio. Fin dalla prima tappa che ha portato il trimarano Picomole, a Recife sono emerse le criticità dell’impresa ma Aldo Fumagalli, Pietrino D’Alì, Gaetano Mura, Sami Shukaili, Ugo Giordano e Luca Tausel non si sono scoraggiati e la parte successiva che, dopo le soste di Itajai e Mar del Plata, li ha portati fino a Ushuaia, in condizioni più tranquille.

Il 2 febbraio, Aldo Fumagalli, Pietrino D’Alì, Gaetano Mura, Sami Shukaili, Ugo Giordano e Luca Tausel, guidati da John, il capitano grande conoscitore dei ghiacci, sono partiti per l’Antartide, dove hanno conosciuto una realtà straordinaria, per certi versi “irreale”. Iceberg, balene, foche, pinguini, montagne altissime e frastagliate, giochi di forme e luci incredibili. Attenzione sempre altissima per evitare i blocchi di ghiaccio semisommersi, poi avanti, fino alla meta.

Fin qui una breve sintesi di un’incredibile impresa, il resto ce lo racconta Sami Shukaili, uno dei protagonisti, che ho intervistato stamane al porticciolo di Portoscuso, dove ha incontrato alcuni amici amanti del mare.