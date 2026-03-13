La Giunta regionale ha finanziato con 290.000 euro un intervento per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade del comune di Nuxis, in attuazione della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, art. 7, che prevede interventi nella viabilità di interesse locale e regionale, delibera della Giunta regionale n. 30/49 del 5 giugno 2025.

«Con grande soddisfazione portiamo a casa un altro importante risultato per il nostro paese – commenta il sindaco Romeo Ghilleri -. Un traguardo reso possibile grazie a un lavoro costante e condiviso, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e i dipendenti, parte fondamentale di questo percorso di crescita e sviluppo. Tra i numerosi progetti presentati, questo rappresenta il primo di una serie di interventi che porteranno alla riqualificazione delle strade di via Roma, via Dante, via Santadi e via Brigata Sassari – conclude Romeo Ghilleri -. Proseguiamo con entusiasmo e determinazione nel nostro impegno quotidiano per rendere il paese sempre più curato, accogliente e vivibile per tutti.»