Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, oggi ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari a Serbariu e Medadeddu.

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, oggi ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari per le abitazioni situate nei quartieri di Serbariu e Medadeddu.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle comunicazioni effettuate dall’ATS Sardegna – ASSL Carbonia – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 24 gennaio presso il rione di Serbariu, in via Filzi 5, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal d.lgs. n. 31/2001 per il superamento del parametro di ferro.

«Si tratta di un provvedimento cautelativo e urgente a tutela della salute pubblica. Il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari è previsto fino alla revoca dell’ordinanza», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

