Sono iniziati oggi, a Iglesias, i lavori per la messa in sicurezza di via Enea Marras, per un costo complessivo dell’opera di euro 90.000.

La fine degli interventi è prevista a 90 giorni dall’inizio dei lavori.

«Siamo lieti di poter finalmente iniziare i lavori per la messa in sicurezza di via Marras – ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici Vito Didaci – malgrado i ritardi dovuti agli adempimenti previsti dalla legge.»

