Sono terminati i lavori di sistemazione del cimitero di Iglesias, con la restituzione dei loculi ai legittimi concessionari, in seguito alle operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione. I loculi restituiti ai concessionari sono 229, interventi resi possibili grazie alla programmazione ed alla collaborazione tra l’assessorato dei Lavori pubblici del comune di Iglesias e la ASL.

«Come espresso nelle dichiarazioni programmatiche del sindaco Mario Usai, siamo riusciti ad eseguire tutte le opere necessarie all’ampliamento del cimitero ed a restituire i loculi ai legittimi concessionari entro il periodo del mandato politico della Consiliatura – ha spiegato Vito Didaci, assessore dei Lavori pubblici -. Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici della ASL, nelle persone del dott. Simola, del dott. Frailis e del dott. Paolucci. Oltre a questi interventi, sono stati predisposti ed attrezzati ulteriori spazi per accogliere 1.000 nuovi loculi – ha concluso Vito Didaci -. Da settembre, salvo imprevisti, saremo in condizione di iniziare i lavori per esaudire le richieste di ricongiungimento delle salme in seguito alle richieste presentate dai cittadini.»