Una delegazione dell’Università della Bielorussia ha visitato la sede IERFOP di Cagliari.

Si consolidano i rapporti per la collaborazione internazionale tra la Belarusian State Pedagogical University “Maxim Tank” di Minsk (BSPU), l’Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale di Eccellenza per disabili e emarginati (I.E.R.F.O.P. Onlus) e La Comunità Mondiale Della Longevità.

Per cementare sempre più il confronto tra questi importanti istituti attraverso la ricerca e la realizzazione di progetti ed percorsi formativi condivisi con obiettivi di inclusione e formazione delle persone con disabilità e degli emarginati di tutte le età del territorio italiano e bielorusso, sabato 21 settembre, presso la sede in Via Platone a Cagliari dello I.E.R.F.O.P., è stata ospitata una delegazione della prestigiosa Università Bielorussa rappresentata dal rettore Aliaksandr Zhuk, da Sviatlana Kabacheuskaya (dottore in filosofia – scienze pedagogiche, professore associato e capo del dipartimento di cooperazione internazionale), da Aliaksandra Pozniak (dottore in filosofia – scienze pedagogiche, professore associato, capo del centro di educazione pedagogica continua e professore associato dell’Istituto di formazione avanzata e riqualificazione della BSPU), da Vera Khitruk (dottore in scienze pedagogiche, professore e direttore dell’Istituto di educazione inclusiva).

All’appuntamento organizzato dal presidente I.E.R.F.O.P. Roberto Pili, hanno partecipato Bachisio Zolo, direttore e responsabile dell’attività didattico-formativa e altri rappresentanti degli organi associativi dell’Istituto, i ricercatori della Comunità Mondiale della Longevità, dell’Università degli Studi di Cagliari, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Nel corso dell’incontro la delegazione Bielorussa ha visitato la prestigiosa sede di Coordinamento nazionale di I.E.R.F.O.P. che rappresenta un Centro internazionale per l’inclusione di tutte le persone con disabilità e degli emarginati di qualsiasi età. Sono state illustrate le attività didattiche e le metodologie utilizzate nei percorsi formativi, l’importante Piattaforma E-learning dell’Ente che consente a chiunque, di fruire dei percorsi formativi.

Inoltre, sono stati presentati l’Osservatorio Internazionale sulle disabilità e lo Sportello d’ascolto che rappresentano per l’Ente due importanti cardini dell’attività e contribuiscono a dare al territorio le risposte necessarie in termini di supporto, orientamento ed inclusione sociale delle persone con disabilità.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments