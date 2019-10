Il Carbonia in campo questo pomeriggio, alle 15.00, sul campo della Ferrini, per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza (dirige Alberto Enrico Argiolas di Cagliari, assistenti di linea Diego Massa di Carbonia e Filippo Noschese di Oristano). La squadra di Andrea Marongiu parte con un vantaggio molto ampio, il 6 a 1 maturato due settimane fa al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia. Il tecnico biancoblu, alla vigilia, ha lasciato intendere che, molto probabilmente, darà spazio a qualche giovane che finora ha avuto poche opportunità di mettersi in luce, anche perché domenica il calendario proporrà una nuova sfida con la Ferrini di Sebastiano Pinna, sempre a Cagliari, per la settima giornata del girone d’andata del campionato, nella quale sarà indisponibile Samuele Curreli, espulso domenica scorsa per doppia ammonizione dopo l’esultanza per il goal vittoria con il Li Punti, realizzato al 93′.

Le altre tre partite in programma oggi per i quarti di finale della manifestazione tricolore, sono le seguenti: alle ore 15.00 Kosmoto Monastir-Arbus (andata 2 a 0 per l’Arbus); alle ore 16.30 Atletico Uri-Bosa 8andata 3 a 0 per l’Atletico Uri); e, infine, alle ore 16.00 Ghilarza-Nuorese (andata 1 a 0 per la Nuorese).

