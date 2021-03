Dalle 8.30, al Palazzetto dello Sport di Teulada, l’ATS effettua i tamponi a tutti i residenti

Dalle 8.30, al Palazzetto dello Sport di via Sulcis, a Teulada, l’ATS effettua i tamponi a tutti i residenti per accertare eventuali contagi da Coronavirus. I tamponi vengono effettuati su base volontaria e gratuita a partire dall’età di 10 anni (i minori devono essere accompagnati dai genitori). Non è necessario prenotarsi, ma possibilmente vanno rispettati gli orari della lettera iniziale del cognome, portando con sé la tessera sanitaria ed il numero di telefono cellulare.

Lo screening rientra nel programma “Sardi e sicuri” attivato dalla Regione Sardegna.

Sabato 27 marzo

Dalla A alla D dalle 8.30 alle 13.00

Dalla E alla L dalle 14.00 alle 18.00

Domenica 28

Dalla M alla Q dalle 8.30 alle 13.00

Dalla R alla Z dalle 14.00 alle 18.00