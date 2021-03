A Carloforte migliora la situazione dei contagi da Covid-19

1 guarigione, 3 negativizzazioni, 4 attualmente positivi. E’ il bilancio dei contagi da Covid-19 nella comunità di Carloforte, comunicato ieri sera dal sindaco Salvatore Puggioni, nel consueto collegamento via Facebook. Il primo cittadino ha aggiunto che i residenti che fino ad oggi si sono sottoposti a tampone antigenico rapido sono 417 e che si è in attesa dei risultati della mappatura effettuata sui contagi avuti da un cittadino di Carloforte, non residente nell’Isola, risultato positivo al tampone molecolare.