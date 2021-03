In Consiglio regionale, riprenderà domani 30 marzo, il dibattito sulla Riforma dell’assetto territoriale della Regione

In Consiglio regionale, riprenderà domani 30 marzo, alle 16.00, il dibattito sulla Riforma dell’assetto territoriale della Regione. All’ordine del giorno dell’Assemblea figurano anche il D.L n. 107 “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31” ed il documento n. 7/XVI/A “Attivazione del laboratorio di emodinamica presso il Presidio ospedaliero di Lanusei (Richiesta di interpretazione autentica del provvedimento Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna” approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017).

I lavori del Consiglio saranno preceduti, in mattinata, dalla seduta della Commissione “Salute e politiche sociali” per l’audizione dei vertici dell’Ats sulle problematiche del Dipartimento di salute mentale e dipendenze (zona Nord) e sula procedura di affidamento dei servizi terapeutici. In programma anche l’esame di alcune proposte di legge sul disturbo dello spettro autistico e la P.L n.196 per l’istituzione del titolo di “Associazione sportiva storica della Sardegna”.