La Sardegna pare destinata a tornare in zona arancione, l’indice Rt è risalito all’1,02

La Sardegna pare destinata a tornare in zona arancione. Sulla base del Monitoraggio settimanale Covid-19, report 8-14 marzo 2021, che riporta un indice Rt all’1,02, l’Isola perderebbe il “privilegio” faticosamente raggiunto dal 1 marzo scorso e scivolerebbe in zona arancione, con tutte le conseguenze che sono ormai note. In serata è attesa l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbe entrare in vigore lunedì 22 marzo.

Alleghiamo le tabelle del monitoraggio settimanale.