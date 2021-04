Allarme Coronavirus a Carloforte, 26 nuovi positivi sono stati accertati negli ultimi giorni, tra i quali ci sono 13 bambini di età tra i 5 ed i 6 anni

E’ allarme Coronavirus a Carloforte. Pochi muniti fa il sindaco, Salvatore Puggioni, ha annunciato che negli ultimi giorni sono stati accertati 26 nuovi positivi al Covid-19, tra i quali ci sono 13 bambini di età compresa tra i 5 ed i 6 anni. Gli attualmente positivi, a Carloforte, sono saliti a 32. Salvatore Puggioni ha aggiunto che sono 89 le persone in quarantena.

«Questi numeri, purtroppo – ha aggiunto Salvatore Puggioni -, mai così alti, mi hanno costretto a prorogare la chiusura delle scuole fino al 16 aprile. Anche le scuole medie passano alla didattica a distanza. Devo constatare che anche questa volta il focolaio deriva da comportamenti non corretti, ne sono certo, ho appurato il caso e sono molto amareggiato di questo. Continuiamo a sottovalutare la pericolosità del virus, spesso ignoriamo le regole e poi ci lamentiamo delle conseguenze che altro non sono che il frutto dei nostri comportamenti. Non si possono sottovalutare i sintomi e non possiamo pensare di poter continuare a fare la vita di sempre. La pediatra ha suggerito di fare delle quarantene fiduciarie, una scelta sensata. Non si deve uscire se si ha il sospetto di essere venuti in contatto con un positivo. Ieri sera, alle 20.30, in piazza, c’erano 20 bambini che giocavano a pallone – ha rimarcato con grande delusione Salvatore Puggioni -. Non è accettabile! I ragazzi vanno tenuti a casa, diversamente non ne usciamo.»

«Il focolaio non è circoscritto. Mercoledì scorso a Carloforte sono stati effettuati 150 tamponi molecolari, dai quali sono scaturiti i 26 nuovi positivi, e ieri ne sono stati effettuati altri 30, dei quali nelle prossime ore verranno resi noti gli esiti, dai quali – ha sottolineato Salvatore Puggioni – potrebbero scaturire nuove positività. Altri 100-120 tamponi, in accordo con l’ATS, verranno eseguiti lunedì.»

Oggi al Teatro Cavallera, è in programma la seconda giornata di vaccinazioni. Ieri sono stati esauriti tutti quelli a disposizione. Complessivamente, a fine giornata, saranno 720 ma a breve potrebbero arrivare altri tamponi, grazie ad un accordo raggiunto con il ministero della Salute per le Isole minori.