BRT-Bartolini: nuove assunzioni di Impiegati e Operatori. L’azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in tutta Italia

BRT-Bartolini, corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, è alla ricerca di diplomati e laureati da assumere soprattutto come impiegati e operatori per diverse mansioni. Le assunzioni sono rivolte a Impiegati Operativi, che dovranno svolgere tutte le mansioni di ufficio tra le quali bollettazione, gestione cassa e gestione delle spedizioni, risolvere i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfare le richieste telefoniche della clientela, espletare tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza, effettuare l’inserimento dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisporre la relativa documentazione; Impiegati Assistenza Clienti, i quali dovranno supportare il responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine, espletare tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza (disguidi, giacenze, danni, rotture, inversioni …) e soddisfare le richieste telefoniche della clientela; Responsabili di Filiale, che dovranno gestire la filiale affidata avendo responsabilità diretta sul conto economico, sul personale, sull’organizzazione e sulla qualità del servizio, garantire la gestione della distribuzione dei colli (ritiri e consegne), svolgere attività di promozione e vendita del servizio presso la clientela, gestire i costi fissi e variabili della filiale e gestire i rapporti con i fornitori dei servizi di facchinaggio e di trasporto; Vice Operatori Ced, che dovranno occuparsi di attività afferenti alla comunicazione dati con i clienti, supportare gli utenti delle filiali su diverse problematiche e supportare i clienti nel corretto utilizzo delle procedure informatiche e delle metodologie di lavoro.

