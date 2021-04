Crescono i contagi da Covid-19 ed il sindaco di Carloforte ha ordinato la chiusura di alcune scuole fino all’11 aprile

Anche a Carloforte la situazione di contagi preoccupa ed il sindaco Salvatore Puggioni, constatato il livello del rischio alla luce dei casi di positività rilevati fra gli alunni di una classe della Scuola dell’Infanzia e di una classe della Scuola Secondaria di primo grado e la possibilità di aumento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus fra i familiari degli stessi, ha ritenuto opportuno adottare nell’immediato, in funzione dei dati sanitari pervenuti, tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di trasmissione.

Salvatore Puggioni ha firmato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura temporanea, in via precauzionale, con decorrenza dal 7/04/2021 fino al 11/04/2021, delle seguenti scuole cittadine:

Scuola Secondaria di primo grado – sede Salita Santa Cristina;

Scuola dell’Infanzia – sede località Piana Sud;

Sezione Primavera – sede località Piana Sud;

Nido di Infanzia – sede località Piana Sud;

con l’attivazione nelle stesse della didattica a distanza.

La chiusura si riferisce alle sole attività didattiche in presenza, restando escluse dalla medesima chiusura le attività amministrative ed eventuali necessità di utilizzo della struttura programmate per l’effettuazione di adempimenti in scadenza e non procrastinabili, comunque da effettuare in sicurezza.