Crescono i contagi, il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ordina la chiusura temporanea di alcune scuole cittadine

La crescita dei contagi da Coronavirus, ha portato il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, dopo le interlocuzioni con la Sanità territoriale e con i dirigenti degli Istituti scolastici, ad ordinare la chiusura temporanea di alcune scuole cittadine, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 9 maggio:

– la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria “Grazia Deledda”, plesso Regione Palmari (Istituto Comprensivo Pietro Allori). Proroga dell’ordinanza n. 41 del 22.04.2021.

– Scuola Primaria di via Roma (Istituto Comprensivo Pietro Allori).

Le Ordinanze sono disponibili e consultabili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.