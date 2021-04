Giovedì 15 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’arte, il festival culturale Liberevento ospita il giovane divulgatore Jacopo Veneziani. L’appuntamento è alle 17.00. sempre sulla pagina Facebook del festival dove Veneziani, migliaia di follower sui social e presenza fissa della trasmissione di Rai 3 “Le parole della settimana”, parlerà del suo libro “#Divulgo”, edito da Mondadori Electa. A dialogare con l’autore sarà la storica dell’arte Manuela Perria.

Mentre proseguono gli incontri con gli autori, va avanti anche il contest fotografico “Liberevento Libertà 2.0”. Per partecipare basta scattare una foto che simboleggi la propria idea di libertà, accompagnata da una frase propria o tratta da un libro sul tema. Nelle due settimane successive le foto arrivate saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Liberevento e quella che avrà ottenuto più like sarà premiata. In palio ci sono delle Mystery box di Liberevento con gadget e altri oggetti legati alla manifestazione.