La ASSL di Carbonia ha pubblicato l’avviso per conferire un incarico provvisorio ad un medico di medicina generale per Nuxis e Perdaxius

A seguito del pensionamento di uno dei medici di medicina generale operanti nel comune di Nuxis, la ASSL di Carbonia ha pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico provvisorio di medico di medicina generale, con decorrenza 26/04/2021, per un periodo di mesi 12 (dodici) o, comunque, fino all’individuazione del medico titolare – per l’Ambito territoriale n. 15 del Distretto di Carbonia – (Narcao, Nuxis, Santadi, Perdaxius, Villaperuccio) con l’obbligo di apertura nel comune di Nuxis – Perdaxius.

Lo ha comunicato il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias che ha aggiunto: «Consapevole del disagio che la situazione comporta, chiedo ai cittadini di pazientare ancora un po’. Colgo l’occasione per ringraziare l’ASSL per la fattiva collaborazione».