Iglesias: al via la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale

L’assessorato delle Attività produttive del comune di Iglesias, in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dell’8 e del 9 aprile, che hanno determinato significativi danni alle colture, al fine di permettere l’attivazione delle procedure previste dalla normativa regionale per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, invita gli imprenditori agricoli della città di Iglesias a segnalare, presso gli Uffici comunali, gli eventuali danni subiti.

Gli imprenditori agricoli, a livello individuale o attraverso le associazioni di categoria, dovranno fornire un report contenente nel dettaglio gli eventuali danni subiti ed i riferimenti temporali.

L’apposita modulistica è disponibile sul sito dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna al link:

https://sus.regione.sardegna.i t/sus/downloadpublic/9a9b1bab- cee2-498b-bd18-3b53369afcab;1. 0;jsessionid=9E699569BF4413F1C F6F8D582E9F7447.sus1

I moduli andranno inviati via mail a: protocollo.comune.iglesias@pec .it

Oppure consegnati a mano presso l’Ufficio protocollo del comune di Iglesias.