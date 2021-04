Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha ordinato la chiusura temporanea di 3 scuole cittadine e la riapertura di altre 3

Il sindaco di Iglesias Mauro Usai, con ordinanza n. 35 del 19.04.2021, a seguito delle interlocuzioni con gli Istituti scolastici e con la Sanità territoriale, tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria e delle analisi diagnostiche effettuate nei giorni scorsi, ha disposto la chiusura, in via precauzionale ed eccezionale, dal 19 al 25 aprile delle scuole:– Scuola dell’Infanzia di Campo Romano (Istituto Comprensivo Nivola)– Scuola Primaria Villaggio Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea)– Sezione della Scuola dell’Infanzia che ha sede nello stabile della Scuola Elementare del Villaggio Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea).L’ordinanza è disponibile e consultabile nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.A seguito dei risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, si rende nota inoltre la riapertura delle scuole:– Scuola dell’Infanzia – Serra Perdosa (Istituto Comprensivo Nivola)– Scuola dell’Infanzia – Via Pullo (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea)– Scuola dell’Infanzia “Baby Boom Cooperativa Sociale onlus” – Via San Salvatore 49.